Consiglio comunale Urbino via Skype

(ANSA) - URBINO, 30 MAR - Convocazione 'ad horas' di una seduta del Consiglio comunale di Urbino che si svolgerà via Skyper oggi pomeriggio alle 15:30. L'assemblea è stata convocata in via d'urgenza del presidente Massimiliano Sirolli .

All'ordine del giorno la relazione del sindaco Maurizio Gambini sulla situazione dell'emergenza sanitaria Covid-19. A seguire comunicazioni, mozioni e ordini del giorno. Via Skype anche la conferenza dei capigruppo, che si è svolta in mattinata.