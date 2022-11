A Palazzo Pirelli confronto Lombardia-Israele sulla siccità

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Confrontare l'esperienza della Lombardia nella lotta alla siccità a quella di Israele, una terra al 70% desertica che, trasformandosi, ha saputo dar vita a un'agricoltura di qualità votata all'export.

Questo l'obiettivo dell'evento promosso dalla commissione Agricoltura e tenutosi oggi a Palazzo Pirelli che ha messo al centro il tema dell'innovazione tecnologica.

Diversi i docenti universitari e responsabili di enti intervenuti, tra cui Aaron Fait dell'università Ben Gurion di Neghev, la regione desertica di Israele che ha 'portato' al confronto la sua storia, e il presente, nella lotta alla siccità: "In Israele - ha detto - l'attività agricola si basa per il 90% su acqua riciclata e ciò permette di non sottrarre l'acqua all'utilizzo dei cittadini". Siccità e cambiamenti climatici evocano "prospettive difficili" per il comparto agricolo, e per questo, secondo il presidente della commissione Agricoltura e consigliere regionale di Forza Italia, Ruggero Invernizzi, è "fondamentale cooperare tra addetti ai lavori", approfondendo le soluzioni più innovative ed efficaci.

Al convegno, tra gli altri, sono intervenuti Marco Mancini del Politecnico di Milano, Arianna Facchi dell'Università degli studi di Milano, la direttrice Anbi Gladys Lucchelli, il direttore Ersaf Massimo Ornaghi, il vicepresidente di Coldiretti Lombardia Paolo Carra e il presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti. Presente anche l'assessore di Regione Lombardia all'agricoltura, Fabio Rolfi, secondo cui il modello israeliano "ha fatto scuola ed è un esempio ripreso a livello mondiale", con lo scambio tra esperienze che "non potrà che portare benefici al nostro sistema agricolo". (ANSA).