'La classe' di Paolo Piras, un giallo tra la nebbia

La nebbia, che tutto nasconde, la campagna padana, un segreto pesante protetto per decenni con un patto scellerato, tornato all'improvviso a galla. E il sangue.

Ci sono tutti gli ingredienti del thriller psicologico in 'La Classe', l'ultimo libro pubblicato, tramite la piattaforma Youcanprint, dallo scrittore mantovano Paolo Piras che, dopo la pubblicazione della dialogia di 'Valentine', torna ora in libreria con il nuovo romanzo.

Tutto parte una sera di novembre, nel cuore della nebbiosa campagna mantovana, con il ritrovamento, in un casolare abbandonato, di un cadavere mummificato. Un vice questore aggiunto, arrivato a Mantova poche ore prima per ben altri motivi e soprattutto per rimanerci solo ventiquattro ore, si trova suo malgrado e controvoglia a gestire la trafila burocratica di quella scoperta. Si renderà conto ben presto che quella nebbia grigia e fitta, che avvolge la scena del ritrovamento, sta celando in realtà un segreto che qualcuno sperava fosse dimenticato dal tempo. Il protagonista dovrà imparare a convivere con il silenzio della nebbia. Paolo Piras vive a Quistello, nel Mantovano, dove è nato nel 1964. Diplomato come ragioniere programmatore, artisticamente nasce come paroliere di testi di canzoni. La sua scrittura, prendendo vita in funzione della musica ne rimane contaminata ed è riuscita a mantenere quella sintesi, quel ritmo e quella capacità di trasformare le parole in immagini.



