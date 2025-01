Al Piccolo danza, acrobazia e poesia con Falaise

Un mondo sull'orlo dell'abisso fra poesia e ironia è il racconto di Falaise spettacolo a base di danza, musica e acrobazia che la compagnia franco-catalana Baro d'evel mette in scena al Piccolo teatro Strehler di Milano.

E' un mondo che si sfalda nel bene e nel male, in cui franano certezze, si rompono le barriere d'argilla, o le barriere interiori che ci tengono lontani dagli altri, permettono di amare, fanno lottare. Il tutto arrampicandosi, gettandosi da vertiginose altezze, facendo acrobazie. Protagonisti - come recita il sottotitolo - di questo spettacolo in bianco e nero sono otto umani eclettici, capaci di passare dalle acrobazie al canto, un cavallo (bianchissimo) e alcuni piccioni.

Un errore pensare però che una volta calato il sipario - ieri a vederlo fra gli altri Marco Paolini e Maurizio Nichetti - lo spettacolo finisca. La compagnia (volatiti e quadrupede esclusi), prende infatti gli ottoni e iniziando a suonare passa fra il pubblico e risale le scale fino al foyer dove stampa manifesti in bianco e nero dedicati allo spettacolo che distribuisce a offerta libera. Un modo per continuare a divertirsi insieme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA