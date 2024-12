In Oltrepò Pavese nasce il 'Welfare Park Lombardia'

È stato presentato oggi a Broni (Pavia) il "Welfare Park Lombardia": un parco "esperienziale, naturale e sociale, di conservazione" dedicato ad "agricoltura, accoglienza, abilità artigianali manuali, divulgazione, eventi, formazione, gastronomia, inclusione e lavoro". Il progetto intende fare rivivere e conservare il ricordo attraverso l'esperienza diretta delle filiere agroalimentari, della gastronomia e della cultura rurale e contadina.

Il Parco si rivolge a tutte quelle aziende che vorranno usufruirne per eventi, team building e corsi tematici, ma anche, durante il week end, a tutte le persone che amano fare esperienze dirette legate al mondo rurale e agroalimentare della Lombardia.

"Abbiamo deciso di realizzare questo parco regionale, dedicato alla Lombardia a Broni, ai piedi delle splendide colline dell'Oltrepò Pavese - ha spiegato Edoardo Stoppa, ceo di Welfare Park S.r.l. -. Siamo entusiasti di poter dare vita ad un progetto che racchiude valori quali sostenibilità a 360°, etica e cultura".

"La nascita di Welfare Park Lombardia - ha commentato il sindaco di Broni, Antonio Riviezzi - rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Grazie al coinvolgimento di soggetti qualificati e seri, questo progetto offrirà nuove occasioni di sviluppo e promozione in un contesto paesaggistico di grande pregio".



