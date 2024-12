Eurolega: EA7 Milano-Asvel Villeurbanne 92-84

Non si ferma la corsa dell'EA7 Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina piega anche l'Asvel Villeurbanne (reduce dal successo sul Real Madrid) e infila la quinta in fila. Nel 92-84 conclusivo, c'è la firma dei soliti noti (i 17 di Leday e Mirotic, i 14 di Brooks) ma anche di un insospettabile: Ousmane Diop, entrato in campo per i problemi di falli di Gillespie e salito in cattedra nel quarto periodo, protagonista assoluto con 6 punti nel break decisivo. A chiudere i conti ci pensa, però, una giocata strepitosa di Mannion a 37'' dalla sirena: canestro di pura tecnica da un angolo impossibile e fallo subito per il +6.

Ora la classifica sorride a Milano che si trova nel gruppo delle seste (8-6), al pari di Panathinaikos, Barcellona e Zalgiris: in programma la doppia trasferta al PalauBlaugrana e a Oaka che dirà molto delle ambizioni playoff dell'Olimpia, fino ad un mese fa fanalino di coda della manifestazione.



