Il killer di Manuel: "Ho pensato all'improvviso di rapinarlo"

Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Daniele Rezza, il 19enne che nella notte fra giovedì e venerdì ha ucciso con una coltellata e ha poi rapinato di un paio di cuffiette wireless Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel Milanese. Il giovane resta quindi a San Vittore con le accuse di omicidio e rapina impropria aggravata.

"Quando ho incrociato quell'uomo al buio, ho pensato di rapinarlo": è in sintesi un passaggio dell'interrogatorio reso al gip Domenico Santoro da Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con una coltellata Manuel. Lo ha riferito il suo difensore, l'avvocato Maurizio Ferrari lasciando San Vittore. Il legale, che "per motivi personali" ha rinunciato al mandato, ha detto che "Rezza per un'ora e mezza ha spiegato tutto nel dettaglio", aggiungendo però che "non ha fornito alcuna motivazione alla sua improvvisa idea di rapinare il 31enne".

"Ho rovinato due famiglie". Così Daniele Rezza ha confessato di aver ucciso con una coltellata Manuel. La frase è stata pronunciata dal giovane sabato scorso, subito dopo l'interrogatorio.





