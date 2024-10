Ucciso nel milanese, centinaia a fiaccolata per Manuel

Sono almeno 400 le persone partite intorno alle 19 dalla piazza del municipio di Rozzano, nel Milanese, per prendere parte alla fiaccolata in memoria di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata in strada nella notte tra il 10 e l'11 ottobre.

"Giustizia per Manuel", hanno gridato i partecipanti, nel silenzio, stringendo tra le mani candele e lumini. A seguire, un forte applauso da parte dei presenti e dei residenti della zona affacciati alle finestre.

"Vergogna", hanno aggiunto. "Un applauso per il ragazzo.

Sono con te, mamma di Manuel". E ancora: "Chi glielo dà il figlio a questa mamma? Nessuno". "Vogliamo le istituzioni, ci dovete proteggere". Il piccolo corteo silenzioso, aperto dalla sorella Marika, dal fratello minore e dagli altri parenti e amici più stretti, è arrivato fino all'abitazione della famiglia del 31enne.



