Al via la Festa delle Offerte Prime di Amazon

Torna domani e il 9 ottobre la Festa delle Offerte Prime di Amazon: nel corso dell'evento, che inizierà l'8 ottobre, un minuto dopo la mezzanotte, i clienti Prime potranno cominciare in anticipo il loro shopping per la stagione natalizia accedendo a nuove offerte su un'ampia selezione di prodotti in tutte le categorie.

In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon offrirà ai clienti prezzi scontati su prodotti selezionati di marchi popolari. Chi non è ancora cliente Prime, si informa in una nota, può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso gratuito di 30 giorni per poter così risparmiare grazie all'evento di offerte, beneficiando di spedizioni veloci e convenienti, senza costi aggiuntivi.

"Siamo pronti anche quest'anno per offrire a tutti i clienti Prime l'opportunità di dedicarsi in anticipo allo shopping natalizio con le migliori offerte sui marchi più popolari e su alcuni dei prodotti più richiesti in questo periodo speciale in tutte le categorie come moda, casa, arredamento, elettronica e giocattoli - ha detto Marco Ferrara, responsabile europeo del programma offerte di Amazon -. I nostri eventi di offerte sono pensati per creare ulteriori opportunità di risparmio beneficiando di tutti i vantaggi di Prime come le spedizioni veloci, illimitate e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA