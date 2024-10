Nozze per i Coma_cose, dopo nove anni insieme

Un sì tra gli Specchi di Palazzo Reale a Milano, documentato da un video di pochi secondi pubblicato in una storia di Instagram. I Coma_cose si sono sposati con rito civile. La proposta era arrivata più di un anno e mezzo fa ed era stata ufficializzata in sala stampa durante il festival di Sanremo al quale stavano partecipando per la seconda volta. Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, e Francesca Mesiano, alias California, hanno così dato seguito alla promessa. "Sta succedendo" è la scritta che accompagna la clip.

I due sono insieme da nove anni e un paio di anni fa, come raccontato da loro stessi e nel brano L'Addio, avevano affrontato un periodo di crisi che li aveva allontanati.



