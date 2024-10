A2a, generati 160 milioni di euro a Bergamo e provincia nel 2023

A2a ha generato "oltre 160 milioni di valore" a Bergamo e provincia nel 2023, con investimenti in impianti e infrastrutture in crescita del 37% a 39,5 milioni. E' quanto si legge nel Bilancio di Sostenibilità Territoriale dedicato alla provincia orobica.

"Nel 2023 il legame di A2a con Bergamo si è ulteriormente rafforzato", spiega il presidente Roberto Tasca sottolineando che "sono cresciuti gli investimenti e il valore distribuito". "La nostra collaborazione con il tessuto locale, che coinvolge piccole e medie imprese, e il sostegno alle comunità più vulnerabili, come dimostrato dai risultati del Banco dell'Energia - prosegue - confermano il nostro impegno per uno sviluppo sostenibile e inclusivo". "Il 2023 è stato un anno straordinario per la città, nominata Capitale italiana della cultura - conclude Tasca - e siamo particolarmente orgogliosi di aver sostenuto questo progetto, in collaborazione con Brescia, attraverso l'iniziativa Light is Life. Non solo è stato un grande successo di pubblico, ma ha anche rappresentato un'importante occasione per sensibilizzare la comunità sull'uso sostenibile delle risorse e fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà attraverso il Banco dell'Energia".

"La decarbonizzazione - indica l'amministratore delegato Renato Mazzoncini - è al centro della nostra strategia per il territorio di Bergamo". "Siamo tra i partner che hanno sottoscritto il Climate City Contract - sottolinea - e intendiamo supportare la città nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di neutralità climatica attraverso l'estensione della rete del teleriscaldamento, la gestione virtuosa dei rifiuti, l'efficientamento energetico degli edifici e servizi di mobilità a zero emissioni".



