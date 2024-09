A Milano premiate 109 imprese e 214 lavoratori

Sono 109 le imprese premiate dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi questa mattina al Teatro alla Scala nell'iniziativa Impresa e Lavoro, per avere svolto la propria attività da almeno 25 anni, di cui 39 di Milano, 50 di Monza Brianza, 20 di Lodi. Sono inoltre 214 i lavoratori premiati, di cui 137 di Milano, 38 di Monza Brianza, 39 di Lodi.

Ci sono poi sei attività che hanno ricevuto il premio "Impresa e Valore", l'"Ambrogino delle Imprese", distinte per azioni di responsabilità sociale: Associazione Spazio 3R Riciclo Ricucio Riuso di Milano, Cosnova Italia srl di Milano, Impianti SpA di Carate Brianza,, Magma srl di Milano, Pink Frogs Cosmetics srl di Rozzano e Rimsa P. Longoni srl di Seregno.

"Il premio è il riconoscimento dell'impegno delle imprese, che diventa valore per la comunità - ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Puntiamo a fare di Milano una capitale dell'innovazione tecnologica e della formazione continua con TEF, Tech Europe Foundation, un grande progetto strategico che vede insieme Università Bocconi, Fondazione Politecnico, Ion Foundation, fondo Fsi e la Camera di commercio come primo promotore. Potrà supportare ogni anno circa mille startup".

"Dobbiamo poter contare su un ecosistema virtuoso che sia in grado di far dialogare l'accademia con la nuova imprenditorialità in un contesto di open innovation. E questa è la missione di TEF, Tech Europe Foundation", ha commentato Francesco Billari, Rettore dell'Università Bocconi di Milano.





