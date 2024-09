Uomo muore carbonizzato in casa nel Milanese

Un uomo di 58 anni è stato trovato carbonizzato la notte scorsa all'interno del suo appartamento a Corsico, in provincia di Milano.

L'allarme è stato dato intorno alle 2 e sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli operatori del 118 che però non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte dell'uomo.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a sgomberare la palazzina per le operazioni di messa in sicurezza.

Oltre 30 le persone evacuate di cui sette sono state ospitate nel vicino comando di polizia locale. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.



