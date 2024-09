La moda nelle foto di archivio in mostra a Milano

Le prime sfilate davanti a due uniche file di ospiti, le foto tra la nebbia in piazza Duomo, o quelle con le divise dei piloti sotto il Castello Sforzesco.

Selezionate fra le oltre 30 mila immagini che raccontano abiti, accessori, colori, mode dal 1946 ai primi anni 2000, sono in mostra a Milano fino al 25 settembre una serie di scatti conservati nell'archivio di Fondazione Fiera Milano.

La rassegna, 'Prospettiva Archivi - La Moda italiana nella Fotografia d'Archivio', allestita nei giorni della fashion week milanese, raccoglie le immagini dei celebri fotografi Franco Bottino e Giovanni Gastel, ed è il primo appuntamento di un nuovo format culturale promosso da Fondazione Fiera Milano. "C'è un grande valore nella riscoperta del passato, ma non una riscoperta fine a se stessa, bensì una testimonianza che diventa fonte di ispirazione per creare e innovare - ha detto il presidente Enrico Pazzali - Con questa mostra, grande lavoro di digitalizzazione e conservazione del patrimonio realizzato dall'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano, rendiamo omaggio a due grandi fotografi come Franco Bottino e Giovanni Gastel che con le loro immagini hanno raccontato tutto questo.

La storia della moda, la storia di Milano che da sempre ne ha visto la Fiera come una delle protagoniste tanto della vita economica quanto culturale".

La mostra, ad ingresso libero, è stata allestita in Piazza Tre Torri a CityLife nel cui parco "cerchiamo di organizzare e mettere in programma, molteplici eventi aperti a tutta la cittadinanza, di grande interesse e partecipazione" ha detto Roberto Russo, Ad di SmartCityLife.

L 'Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano conserva la storia della Fiera di attraverso i documenti prodotti dell'Ente fin dal 1920, anno della prima Campionaria. La quantità di documenti dell'Archivio supera il chilometro lineare: oltre 500.000 immagini, 30.000 volumi, più di 5000 cataloghi, 250 tra medaglie e distintivi, oltre a giornali, libri, filmati e diversi fondi cartacei, . Ad oggi sono consultabili più di 25 mila schede catalografiche per un totale di 40 mila oggetti digitali. http://www.archiviostorico.fondazionefieramilano.it/



