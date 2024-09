Un altro morto sul lavoro nel Bresciano, è il secondo in 48 ore

Ancora una morte sul lavoro in provincia di Brescia. Si tratta della seconda vittima in poche ore. In una carpenteria a Darfo Boario, in Valle Camonica, questa mattina è deceduto un uomo di 49 anni. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Giovedì scorso un operaio di 55 anni era morto travolto da un carico nei capannoni di un'impresa di Torbole Casaglia.

Un altro infortunio, sempre nel Bresciano, è avvenuto nella notte tra giovedì e ieri: la custode 61enne di una azienda di Castenedolo è rimasta gravemente ferita perché il cancello della ditta è uscito dai binari e l'ha investita.

