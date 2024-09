Bata collabora con la Scuola di Ballo della Scala

La storica azienda di calzature Bata, fondata nel 1894, festeggia 130 anni con un progetto di sponsorship della Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, incentrato sui corsi femminili dal primo al quinto.

Il contributo del brand - viene spiegato - sarà destinato al sostegno di un percorso formativo che si caratterizza per un'attenzione completa alla persona, seguita in ogni fase della sua crescita umana e professionale.

La collaborazione con la Scala è parte del nuovo corso, sottolineato anche dalla Ballerina capsule collection che rilegge l'iconico modello Batovka, la scarpa in tessuto e pelle ideata dal fondatore nel secolo scorso. In un'epoca in cui le calzature interamente in pelle erano la norma, Bata lanciò una scarpa di qualità a un prezzo democratico, conquistando rapidamente il mercato. Nella sua reinterpretazione in chiave contemporanea, studiata proprio per l'anniversario, la ballerina bimaterica si declina in due versioni differenti, una con elastico e fusciacca, l'altra essenziale e con fiocco.

Testimonial della capsule è la danzatrice Megan Ria.

"Il nuovo posizionamento, la capsule e la collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala - dice il neopresidente di Bata Europe, Marco Agnolin - sottolineano l'impegno nel promuovere l'empowerment femminile, creando opportunità concrete per le donne e incoraggiandole a perseguire i propri sogni con fiducia e determinazione".



