Patti Smith chiude il Mantova Summer Festival

Patti Smith ha chiuso il 5 settembre l'edizione 2024 del Mantova Summer Festival, l'appuntamento estivo organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova e il contributo di Regione Lombardia, che in 13 serate ha fatto registrare 45 mila spettatori.

Tra i protagonisti, Umberto Tozzi, Mahmood, Giorgio Panariello, Marco Masini, i CCCP, Roberto Vecchioni, Loredana Bertè, Antonello Venditti, ma anche Simple Minds, Greta Van Fleet, Diana Krall, Massive Attack e, in chiusura, Patti Smith.

"È stata - commenta il sindaco Mattia Palazzi - una stagione straordinaria, per qualità e numeri e per indotto economico su alberghi, bar e ristoranti. Non ci fermiamo, siamo già al lavoro per la prossima estate".

"Il concerto di Patti Smith ha dato degna chiusura a un'edizione straordinaria del Mantova Summer Festival - dice Fulvio De Rosa, head manager di Mister Wolf - Siamo immensamente soddisfatti dei risultati raggiunti, sia per quanto riguarda il cartellone che abbiamo proposto in questa edizione, sia per l'entusiasta risposta del pubblico. Grazie a un grande lavoro di squadra e alla collaborazione con l'amministrazione comunale, abbiamo dato vita a un evento unico, che si distingue nel panorama dei festival estivi per un'armonica combinazione tra la qualità della programmazione e l'esclusività dei luoghi in cui si svolge. Un riconoscimento condiviso anche dagli artisti, di cui molti internazionali, che sono stati protagonisti sui palchi di Piazza Sordello e Palazzo Te".



