Il sindaco di Monza 'licenzia' l'assessore Pd Turato

Il sindaco di Monza Paolo Pilotto ha firmato il decreto che revoca l'incarico dell'assessore all'Ambiente, Mobilità ed Energia Giada Turato con il primo cittadino che mantiene per il momento le sue deleghe in attesa - si legge in una nota del Comune - di "riconfigurare nuovi incarichi all'interno della giunta comunale".

Un avvicendamento che arriva dopo due anni dalle elezioni comunali. Sull'addio di Turato peserebbero i problemi in città con la raccolta dei rifiuti e le polemiche sull'illuminazione pubblica e sul piano mobilità.

Pilotto, continua la nota diramata dal Comune di Monza, pur riconoscendo "l'impegno e la dedizione" con cui Turato, esponente del Pd come il primo cittadino, ha lavorato in questi primi due anni di mandato, ha motivato la scelta con lo "svilupparsi, nel tempo, di dinamiche e situazioni che hanno creato incertezze nelle relazioni tra l'assessore e gli uffici, oltre ad incomprensioni nelle attività collegiali di giunta e di consiglio e fraintendimenti nel rapporto con l'opinione pubblica".

Alla luce delle "ripercussioni non positive sulla funzionalità dell'amministrazione comunale", Pilotto ha quindi ritenuto necessario revocare l'incarico a Turato, alla quale ha comunque rivolto "il ringraziamento per il lavoro svolto, rivelatosi nel tempo particolarmente gravoso". Sottolineando, infine, che la revoca "non è in alcun modo da intendersi riferita a qualità professionali o personali dell'assessore".



