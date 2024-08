Una masterclass di violino tra gli alberi a Milano

La Biblioteca degli Alberi di Milano lancia una call to action rivolta a giovani musicisti ai primi anni di studio di violino, viola e violoncello per partecipare a una Masterclass con la violinista Veronika Eberle che, domenica 15 settembre, li vedrà suonare insieme sulle note di Mozart nel grande giardino botanico di Portanuova.

Per partecipare alla Masterclass i giovani musicisti sono invitati a studiare circa 30 battute del Rondò del Concerto n.5 di Mozart trascritte appositamente per loro, scaricandole dal sito web di BAM, e a prenotare il proprio posto compilando il form di iscrizione.

L'esperienza formativa precederà il concerto serale di musica classica Back to the City Concert, ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale BAM, gratuito e aperto a tutti, che ogni anno Fondazione Riccardo Catella offre alla città al rientro dalle vacanze estive. Veronika Eberle, che vanta collaborazioni come quelle con la London Symphony Orchestra e e con direttori come Sir Simon Rattle, sarà poi la solista del grande concerto serale: insieme alla Camerata Salzburg proporrà un programma improntato alle musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: il Concerto per violino n.5 "Türkish" in La maggiore K 219 e la celebre Sinfonia n.40 in Sol minore K.





