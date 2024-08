A settembre al via i lavori in zona Quarto Oggiaro a Milano

Da un nuovo sistema fognario alla sistemazione dell'acquedotto, e dalla sostituzione della rete gas per arrivare al rifacimento dei binari. E' questo il maxi intervento che partirà il prossimo 9 settembre in via Mambretti e via Palizzi a Quarto Oggiaro, nel Municipio 9. Solo per i lavori all'armamento tranviario, con la realizzazione di una struttura su platea in calcestruzzo, con inserimento di materassini per ridurre le vibrazioni, il costo previsto è di circa 10 milioni di euro.

In un unico cantiere sono previsti anche il rifacimento di un tratto della fognatura e di parte dell'acquedotto, che sarà realizzato da Mm, e la sostituzione delle tubature del gas di cui si occuperà Unareti. L''area è stata divisa in tre diverse zone di intervento e sono previste alcune modifiche alla viabilità e alle linee di trasporto pubblico per permettere di operare in sicurezza. La fine totale dei cantieri è prevista nel settembre 2025.

"Siamo consapevoli che si tratta di un intervento che avrà grande impatto sulla viabilità - ha spiegato Arianna Censi, assessora alla Mobilità - e che comporterà inevitabili disagi, sia per i residenti che per coloro che transitano abitualmente lungo questa arteria cittadina. Ma è necessario per risolvere alcuni problemi della strada ben noti ai cittadini, per migliorare la qualità dei servizi essenziali utilizzati quotidianamente e per avere benefici in termini di sicurezza, efficienza e qualità della vita".



