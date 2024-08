Falsi made in Italy e giochi pericolosi, sequestro da 1 milione

L'etichetta riportava 'made in Italy' ma praticamente tutti i capi di abbigliamento venduti in un grande magazzino della Lomellina, nel Pavese, erano in realtà stati fabbricati in India e Cina. Lo ha scoperto la Guardia di finanza che durante una perquisizione nei locali del negozio ha trovato anche centomila etichette made in Italy pronte ad essere cucite.

Oltre 30 mila capi di abbigliamento sono stati sequestrati, così come 100 mila giocattoli pericolosi privi del marcio CE, sequestro per un valore totale di circa un milione di euro. Il proprietario è stato denunciato alla Procura di Pavia per frode nell'esercizio del commercio.



