Il Pil della Lombardia stimato al +1,1% nel 2024

Sono nuovamente riviste in lieve rialzo le previsioni di crescita del Pil lombardo a +1,1% per il 2024, dopo il +1% dell'anno scorso. Sono le stime del booklet economia del centro studi di Assolombarda.

A livello regionale, il traino viene ancora dai servizi e dalle costruzioni, mentre è più contenuto l'apporto dell'industria, che dalla chiusura del 2023 è in deciso rallentamento per il perdurare della debolezza della domanda domestica e globale e la cui ripresa è attesa solo nella seconda metà dell'anno.

Alla fine di quest'anno, secondo le previsioni, l'economia regionale arriverebbe così a segnare un +6,7% rispetto al 2019, per un totale di quasi 81 miliardi di euro di Pil a valori correnti in più generati nel quinquennio successivo alla pandemia.

"Le stime di crescita del nostro territorio continuano a migliorare, segno di un sistema economico strutturalmente vitale e competitivo", afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda. "Le industrie - aggiunge - hanno trainato la ripresa post pandemia, permettendo ai territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia raccolti in Assolombarda, a tutta la Lombardia e all'Italia intera di raggiungere risultati straordinari nel confronto internazionale. Oggi però registriamo una prima parte del 2024 complessa per l'industria, che negli ultimi mesi ha visto un rallentamento a causa principalmente di una domanda globale e interna debole a cui si aggiungono l'onda lunga delle misure restrittive di politica monetaria, l'inflazione, i prezzi energetici alti e naturalmente le tensioni e l'incertezza geopolitica generale"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA