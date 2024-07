Amplifon cresce nel semestre, ricavi a 1,2 miliardi

Amplifon chiude il primo semestre con ricavi a 1,2 miliardi di euro, in crescita dell'8% a cambi costanti e del 5,7% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto si attesta a 90,3 milioni di euro, in aumento rispetto agli 89,3 milioni riportati nel primo semestre del 2023.

Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 297,2 milioni, in aumento del 7,7% rispetto ai 276 milioni del primo semestre del 2023. L'incidenza sui ricavi è pari al 25,2%, in aumento di 40 punti base. Nel secondo trimestre i ricavi si attestano a 604,1 milioni (+7,1%). Il gruppo Amplifon ha perfezionato la terza acquisizione di un franchisee americano del network di Miracle-Ear dall'inizio dell'anno. Si tratta di un'azienda che opera nel Nord Est del Paese con circa 15 negozi, la metà dei quali in Maryland.

Nel primo semestre del 2024 "abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita, registrando un forte incremento dei ricavi e un aumento della profittabilità rispetto allo stesso periodo del 2023", spiega l'amministratore delegato Enrico Vita. "Tali risultati - aggiunge - sono stati ottenuti grazie a una crescita organica superiore al mercato e a una significativa accelerazione delle acquisizioni, con circa 290 nuovi negozi rilevati da inizio anno tra Nord America, Europe e Cina, nonostante un andamento del mercato europeo ancora debole, soprattutto nella parte finale del secondo trimestre.

Continuiamo a consolidare la nostra posizione di leadership globale e guardiamo con fiducia all'evoluzione del nostro business".



