Aggredisce due donne di seguito a Milano, preso

Ha aggredito a scopo sessuale due donne di seguito, nell'arco di due ore, nella zona commerciale del Portello, a Milano, e alla fine è stato prima bloccato dai passanti e poi arrestato dai Carabinieri che erano sulle sue tracce.

L'uomo, un pakistano di 43 anni, senza dimora e con precedenti per lesioni, verso le 22.30 di ieri ha prima aggredito una 32enne di origine russa, che camminava per strada in via Grosotto: alla sua reazione, è fuggito. Meno due ore dopo, sempre nella stessa zona, in largo Zanuso, ha fatto lo stesso con una 23enne di origine salvadoregna, cercando anche di rapinarla della borsetta. I passanti sono intervenuti trattenendolo e alla fine è stato arrestato da un equipaggio dei Carabinieri.

Ora è accusato di violenza sessuale e rapina, e denunciato per la prima aggressione.



