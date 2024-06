Ubriaco investe 24enne e la trascina sotto l'auto

Un incidente terribile, quasi paradossale - con un conducente che non solo non si ferma dopo un investimento, ma non si accorge nemmeno di avere il corpo ferito di una ragazza ancora sotto le ruote, e viene avvisato dalla Polizia dopo averla trascinata per 300 metri - quello avvenuto ieri sera a Milano, e che vede adesso una 24enne lottare per la vita in ospedale.

E' accaduto in piazza Bausan, alle spalle del Politecnico, dove alla sera i ragazzi si sparpagliano tra i tanti locali nelle viuzze del quartiere Bovisa.

Complice l'alcol o le sostanze che il guidatore parrebbe avere assunto, come ha dimostrato l'alcoltest a cui è stato sottoposto, la giovane e una sua amica sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce (la seconda ha riportato solo lievi contusioni) e solo grazie alla prontezza di spirito di due agenti della Volante 'Comasina bis' la 24enne è arrivata viva in ospedale.

E sempre loro hanno messo in sicurezza l'investitore, che stava per essere aggredito dai passanti e dagli amici inferociti di lei, che lo inseguivano e sono arrivati poco dopo. Si tratta di un 21enne, che è stato denunciato e al momento è libero. L'incidente, secondo quanto precisato dalla Polizia Locale, che procede alle indagini, è avvenuto ieri alle 22 in via Ricotti all'angolo con via Mercatini, e ha coinvolto la ragazza e un'amica di 30 anni, lievemente contusa. La Volante ha fermato la vettura, una Ford, in piazzale Bausan, circa 300 metri dopo il punto d'impatto. Mentre svoltava hanno visto che da sotto la scocca spuntavano le gambe di un corpo trascinato. Sono stati gli stessi agenti dell'equipaggio intervenuto, dopo aver bloccato l'auto, a prestare i primi soccorsi alla giovane, ancora incastrata sotto la ruota anteriore sinistra del mezzo. Per farlo, hanno sollevato di peso la macchina con l'aiuto di alcuni passanti. Poi si sono fatti dare una coperta dai residenti e hanno tamponato una profonda ferita. Sempre i poliziotti hanno poi caricato sulla Volante l'investitore, che ha rischiato di essere aggredito dai presenti. Ora le condizioni della ragazza ferita sono gravi ma stabili. E' stata subito operata all'ospedale di Niguarda per ridurre i traumi e l'emorragia che aveva riportato, a causa di lesioni alla testa, al bacino, alle braccia e alle gambe. La sua prognosi è riservata e decisive saranno le prossime 24-48 ore. La Polizia Locale sta procedendo all'acquisizione delle numerose testimonianze e di eventuali video delle telecamere cittadine per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.

