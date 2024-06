A Cremona il centrosinistra vince per 192 voti

Un testa a testa fino all'ultimissimo voto: per 192 voti Andrea Virgilio, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Cremona.

Cinquantun'anni, da dieci assessore nella giunta di centrosinistra guidata da Gianluca Galimberti e da cinque vicesindaco, un passato come segretario dei Ds, Virgilio al ballottaggio ha ottenuto 13013 voti contro i 12.821 del suo avversario di centrodestra Alessandro Portesani, che ha riconosciuto la sconfitta, facendo i complimenti al nuovo sindaco e promettendo una opposizione "ferma e tenace, competente e convinta. Saremo vigili". La vittoria per Virgilio è stata "come il gol di Scarsella all'ultimo minuto che portò la Cremonese in serie B nel maggio del 2017". Con la vittoria a Cremona al secondo turno (che segue quella al primo a Pavia e Bergamo), in Lombardia il centrosinistra guida dieci capoluoghi di provincia su 12, il centrodestra uno (Sondrio, con Marco Scaramellini), mentre a Como due anni fa il civico Alessandro Rapinese ha battuto i candidati di centrodestra e centrosinistra.

Al ballottaggio, su 13 Comuni, sette sono andati al centrosinistra (oltre Cremona, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese, e in provincia di Varese Malnate e Samarate), uno a una lista civica (Lainate) e cinque al centrodestra, cioè Porto Mantovano (con Maria Paola Salvarani che si è imposta su Vanessa Cribanti per 47 voti), Novate Milanese, Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Romano di Lombardia (Bergamo) e Chiari (Brescia). Cinque Comuni "strappati al centrosinistra" ha sottolineato il segretario regionale di Forza Italia Alessandro Forte, fra cui Romano "dove il centrosinistra governava da 70 anni". "La direzione intrapresa è quella giusta" ha aggiunto. "Questa tornata elettorale, dopo i ballottaggi, è complessivamente positiva per il centrodestra che su 37 comuni sopra i 15mila abitanti andati al voto ne ha vinti 24. Di questi 24 quelli con un sindaco leghista sono 15 - ha sottolineato il coordinatore della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti - Sono numeri che certificano un centrodestra in salute in Lombardia".

Intanto Virgilio si gode la vittoria, indica le priorità ("la prima cosa da fare è portare a casa i 50 milioni del Pnrr") e mette in chiaro il metodo per la giunta. "Non ho nomi da svelare" spiega ma "cambieremo seguendo il mio stile e le mie idee".

