Col monopattino nel Parco del Ticino, si perde e viene soccorso

È finita bene la disavventura di un uomo di 53 anni che intorno alle 19.30 a bordo di un monopattino elettrico si era addentrato nei sentieri del Parco Ticino in località Bernate, nel milanese, perdendo dopo pochi minuti l'orientamento. È stato egli stesso a lanciare l'allarme al 112 dopo aver compreso il pericolo di non ritrovare la strada.

Nel giro di pochi minuti squadre dei distaccamenti volontari di Inveruno e Magenta hanno iniziato le ricerche. Grazie alla tecniche di geolocalizzazione intorno alle 21.45 l'uomo è stato ritrovato dai Vigili del fuoco, visibilmente scosso e in evidente stato confusionale, e per questo affidato alle cure dei sanitari del 118 presente sul posto assieme ai carabinieri.





