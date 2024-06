Staffetta della moda uomo da Firenze a Milano

Con un passaggio del testimone degno della staffetta azzurra vittoriosa nella 4x100 agli Europei, la moda uomo si trasferisce domani dalla Fortezza da Basso di Firenze a Milano, dove prendono il via le sfilate per la Spring / Summer 2025.

Neanche il tempo di chiudere Pitti che alle 16 a Milano debutta in passerella l'uomo Moschino firmato dal nuovo direttore creativo Adrian Appiolaza. E poi via, un appuntamento dopo l'altro, da Billionaire a Dsquared2, che sfila al teatro Gaber, fino a Canali, che festeggia i suoi primi 90 anni a palazzo Reale con un evento, una mostra e una capsule collection.

Sono 20, in tutto, le sfilate in calendario fino al 18 giugno, cui si aggiungono 4 sfilate digitali, 44 presentazioni ed eventi per un totale di 84 appuntamenti. Tra le novità di stagione, la prima passerella milanese di Martine Rose, brand della stilista inglese che ha sempre sfilato nel calendario di Londra, e del brand Dunhill, il cui stilista Simon Holloway ha debuttato a febbraio a Londra con la sua prima collezione. Dopo essere stato ospite di Pitti a gennaio, torna in calendario sfilate Magliano, mentre JW Anderson conferma la sua presenza con una sfilata e un evento e MSGM celebra il suo 15esimo anniversario con una sfilata co-ed. Nuova location per Gucci, che ha scelto la Triennale, mentre Zegna chiuderà il calendario delle sfilate fisiche in via Rubattino. In mezzo le novità per lui di grandi brand come Prada, Fendi, Giorgio Armani e Dolce e Gabbana.



