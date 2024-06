Oaktree, Marotta darà forte continuità all'Inter

"In quanto nuovi membri del Consiglio di Amministrazione dell'Inter, comprendiamo la nostra responsabilità nei confronti della Famiglia Nerazzurra e dell'eredità dell'Inter". È quanto spiegato dal fondo Oaktree dopo la nomina del nuovo presidente e del nuovo CdA dell'Inter.

"Nel ruolo di Presidente, Marotta darà forte continuità al Club e porterà alla Presidenza l'esperienza, la passione e la dedizione maturate nel corso di una brillante carriera nel mondo calcistico - sottolinea Oaktree -. Il Consiglio di Amministrazione è pronto a sostenere il Presidente e la dirigenza dell'Inter per garantire che il Club sia posizionato per un continuo successo dentro e fuori dal campo".



