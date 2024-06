La Casa Sollievo Bimbi di Vidas compie 5 anni

Cura, dignità e famiglia: Casa Sollievo Bimbi di Vidas compie 5 anni. Dal 2019 il primo hospice pediatrico della Lombardia ha effettuato oltre 300 ricoveri e 168 percorsi di assistenza domiciliare. Sempre più attenzione - viene sottolineato dall'associazione - viene anche data ai fratelli dei bimbi malati con il "Progetto Siblings" e i "Sabati di sollievo".

Una diagnosi di malattia inguaribile di un bambino è uno tsunami che interrompe bruscamente nella quotidianità di una famiglia, travolgendo progetti, desideri, speranze. Cinque anni fa Vidas ha realizzato a Milano, interamente con fondi propri, grazie al contributo di oltre 20mila donatori, una struttura pensata per accogliere e sostenere gratuitamente queste famiglie: Casa Sollievo Bimbi. Era l'inizio di giugno del 2019, infatti, quando Geku, il primo ospite, varcò la soglia dell'edificio rosso di via Ojetti 66 insieme a mamma, papà e sorella.

Da allora - viene spiegato -, sono più di 300 i ricoveri effettuati in Casa Sollievo Bimbi, che in questi anni ha accolto piccoli pazienti oncologici (24%) e non oncologici (76%), oltre a garantire 168 percorsi di assistenza domiciliare pediatrica, anche in questo caso occupandosi soprattutto di pazienti non oncologici (59%). Da giugno 2021, poi, all'interno di Casa Sollievo è nato anche il Day Hospice, che a oggi ha offerto attività ludiche e di riabilitazione diurna a più di 40 bambini.

Numeri importanti che oggi Vidas "festeggia insieme a famiglie, amici e sostenitori con un dolce speciale, donato per l'occasione dalla storica pasticceria milanese Cova, e con un concerto, omaggio musicale dei giovani allievi della scuola Mondo Musica, vicini di quartiere di Casa Sollievo Bimbi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA