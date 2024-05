Fine dell'occupazione alla Statale di Milano, gli studenti smobilitano

Fine dell'acampada all'Università Statale di Milano, l'occupazione in tenda che andava avanti dal 10 maggio scorso. Gli studenti, secondo quanto si è appreso, stanno smobilitando. In giornata si era riunito il Senato Accademico dell'ateneo chiesto e ottenuto dagli studenti pro Palestina, che auspicavano anche la fine degli accordi con le università israeliane. Il Senato ha invece confermato che gli accordi andranno avanti con "ogni Paese". Gli studenti al momento non rilasciano dichiarazioni ma assicurano che "la lotta continuerà" in altre forme.



Inserire didascalia

Riproduzione riservata © Copyright ANSA