Con Swarovski apre Palazzo Citterio, sede di Brera Modern

Apre finalmente al pubblico per un mese, dopo un lungo lavoro di restauro, e lo fa a giugno - nel cuore della Milano fashion week - con la mostra 'Swarovski - Masters of Light', Palazzo Citterio, l'estensione della Pinacoteca di Brera che poi da dicembre ospiterà le collezioni d'arte moderna degli archivi Jesi e Vitali.

La mostra, che ha debuttato a Shanghai lo scorso autunno, ripercorre la storia del brand del lusso dalla nascita nella Vienna del XIX secolo alla Milano di oggi.

La rassegna, re-immaginata dal curatore Alexander Fury per rendere omaggio al Made in Italy, riunirà una selezione di oltre 50 capolavori couture 'cristallizzati' di marchi italiani come Miu Miu, Fendi Couture, Gucci, Atelier Versace e Armani Privè.

In mostra anche una selezione di scintillanti costumi di scena e look da red carpet indossati da star come Harry Styles, Katy Perry e Beyoncé, oltre a gioielli incluso il più grande chaton di cristallo mai creato. Un altro fiore all'occhiello della mostra sarà Galaxy, la nuova collezione di alta gioielleria realizzata con Swarovski Created Diamonds.

A completamento della visita alla mostra, aperta al pubblico gratuitamente dal 17 giugno al 14 luglio 2024, un Cafè ospitato nei magnifici giardini del palazzo, la cui offerta culinaria sarà firmata dallo chef Carlo Cracco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA