'Un Bagliore', il 4 giugno esce nuovo libro del Nobel Jon Fosse

JON FOSSE, UN BAGLIORE (LA NAVE DI TESEO, PP 80, EURO 13). Arriva in libreria il 4 giugno 'Un bagliore', il nuovo libro del Premio Nobel per la Letteratura 2023 Jon Fosse, pubblicato da La nave di Teseo nella traduzione di Margherita Podestà Heir e per l'occasione il 5 giugno lo scrittore norvegese sarà alla Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Fosse sarà protagonista di una serata unica dal titolo 'Il bagliore della timidezza', al Piccolo Teatro Paolo Grossi alle 20, con letture sceniche dello scrittore nella sua lingua madre e dell'attore Tommaso Ragno e un dialogo con il premio Strega Paolo Giordano. Al termine gli sarà conferita la Pergamena della Città di Milano. In chiusura il concerto di Rapahel Gualazzi.

Un uomo è al volante. Guida senza sapere davvero dove sta andando. Ha effettuato diverse svolte a sinistra, altrettante ne ha fatte a destra, fino a ritrovarsi di fronte a un bosco, lungo un vecchio sentiero sterrato segnato da profondi solchi. Il sole è già calato, nevica e fa molto freddo: qualsiasi altra persona sarebbe già tornata su strade e pensieri più tranquilli e sicuri. Ma il protagonista di questa storia si è già inoltrato nel fitto della boscaglia, e la macchina rimane bloccata nel fango. Mentre cerca aiuto nel bosco, perdendosi inevitabilmente, nell'oscurità un bagliore lo sorprende. "Non mi ero mai comportato peggio di così, prima rimanere bloccato con la macchina e poi entrare nel bosco in cerca di aiuto, come era potuto venirmi in mente di trovare aiuto nel bosco, in quella selva oscura, che razza di idea, no, era un errore chiamarla idea, era più una trovata improvvisa, una cosa del genere, che mi era balzata in testa così. Una sciocchezza. Pura follia.

Stupidità. Pura e semplice stupidità".

Fosse è autore di romanzi, raccolte di poesie, saggi e libri per bambini. Le sue opere sono state tradotte in oltre 40 lingue e i suoi testi teatrali sono stati messi in scena in tutto il mondo. Con La nave di Teseo ha pubblicato Mattino e sera (2019), L'altro nome. Settologia I-II (2021), Io è un altro. Settologia III-V (2023) e Melancholia I-II (2023).



