Scoperti con 45 chili di cocaina, in carcere tre incensurati

Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato a Canegrate (Milano) due uomini di 29 e 47 anni e una donna di 24 per detenzione ai fini di spaccio e hanno sequestrato oltre 45 chili di droga.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno prima individuato un'auto sospetta che è stata poi vista nei pressi di un magazzino a Canegrate. Il conducente è sceso, ha preso qualcosa da un uomo che si trovava all'interno e si è velocemente allontanato. Hanno poi notato uscire dal cancello del magazzino un'altra persona su un'auto. Pedinata, è entrata in un appartamento con un borsone e ne è uscita senza, in compagnia di una donna, con cui è risalita in auto.

Con l'aiuto di poliziotti del Reparto prevenzione crimine per la Lombardia, gli agenti hanno fermato e identificato i due.

In due vani creati sotto i sedili anteriori, hanno trovato 28 panetti di cocaina. Nell'appartamento c'era il 29enne con il borsone con 12 panetti di cocaina identici a quelli nascosti nel sottofondo dell'auto, oltre a 5.500 euro in contanti. Con i cani dell'Ufficio prevenzione generale è stato controllato il magazzino ed è stata trovata una busta con 1,7 kg di marijuana. In tutto i tre avevano 45 chili di droga.

I due uomini e la donna, incensurati, sono stati arrestati e su disposizione della Procura di Busto Arsizio sono ora in carcere.



