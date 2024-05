Attilio Fontana, negli Usa grande interesse verso la Lombardia

"Regione Lombardia sta registrando risultati sempre migliori, sia per quanto riguarda il Pil sia per quanto riguarda l'attrattività di capitali esteri e la produttività. Abbiamo voluto presentare queste peculiarità positive del territorio al mondo economico americano e devo dire che abbiamo riscontrato una grande dimostrazione di interesse, una grande capacità di ascolto, ma soprattutto la volontà di entrare in contatto sempre di più con il mondo lombardo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana prima di lasciare Chicago e raggiungere Indianapolis, tappa finale della missione negli Usa con l'obiettivo "di attrarre nuovi investimenti sul territorio".

"Al punto tale che - ha continuato Fontana - stiamo trattando con una multinazionale statunitense per un investimento da circa 4 miliardi".

Il governatore ha preferito non rendere noto al momento il nome dell'azienda, ma ha comunque sottolineato che l'operazione dovrebbe concludersi in tempi brevi, "più probabilmente dopo le elezioni europee".

"La Lombardia - ha confermato il sottosegretario regionale Raffaele Cattaneo, presente negli Usa con Fontana - ha un fortissimo appeal in ogni parte del mondo e anche negli Stati Uniti stiamo riscontrando o stesso successo. La nostra Regione, infatti, appare agli occhi degli americani come un territorio estremamente interessante e ricco di potenzialità per realizzare iniziative nuove e innovative".



