Oltre 400mila biglietti già venduti per gli I-Days a Milano

Ad oggi sono stati venduti oltre 400mila biglietti per gli I-Days Milano Coca-Cola che avranno come protagonisti tra il 29 maggio e il 12 luglio, sui palchi dell'Ippodromo Snai San Siro e dell'Ippodromo Snai La Maura, i Metallica, Lana Del Rey, i Green Day, Doja Cat, Queen of the stone age, Bring me the horizon, Sum41, Avril Lavigne e Stray Kids.

Per tutti, fatta eccezione per i Queen Of The Stone Age, quella agli I-Days Milano Coca-Cola sarà l'unica tappa nel nostro paese per questa estate. E per la prima volta da quando è nata la manifestazione ci sarà un artista italiano tra gli headliner degli I-Days Milano Coca-Cola, ossia Tedua.

Si parte con i Metallica il 29 maggio, poi Lana Del Rey il 4 giugno, i Green Day il 16 giugno e Avril Lavigne il 9 luglio.





