Dopo diversi episodi violenti registrati nel Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi, la Questura ha provveduto all'installazione di un pulsante antiaggressione collegato tramite teleallarme con la Centrale operativa della Polizia, in modo da consentire l'immediata attivazione degli equipaggi. Per il questore Pio Russo il servizio rappresenta un supporto per la sicurezza degli operatori sanitari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA