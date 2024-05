Brasile convoca Ederson e Bremer per la Coppa America

Il ct della nazionale brasiliana Dorival Junior ha integrato, portandola da 23 a 26 giocatori, la lista dei convocati per la Coppa America, in programma negli Usa dal 20 giugno al 14 luglio. Due dei tre che sono stati aggiunti sono gli 'italiani' Ederson dell'Atalanta e Bremer della Juventus, che vanno ad aggiungersi all'altro juventino Danilo, che già figurava nella lista. Dorival ha poi chiamato l'attaccante del Porto Pepe e il portiere Rafael del San Paolo.

Quest'ultimo, ha precisato il ct, prenderà il posto dell'altro Ederson, quello del Manchester City, che non rientrerà in tempo per giocare il torneo continentale e che era stato convocato assieme ad Alisson del Liverpool e a Bento dell'Athletico Paranaense, obiettivo di mercato dell'Inter.

Prima di giocare la Coppa America, la Seleçao disputerà due amichevoli, sul suolo statunitense, l'8 e 12 giugno contro Usa e Messico.



