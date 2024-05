Tiro a volo: Europei Lonato; Italia oro e argento nel Trap Misto

Italia di nuovo regina del tiro a volo, questa volta agli Europei di Lonato del Garda dove oggi si è disputata la prova del Trap Misto, che a Tokyo faceva parte del programma olimpico (vinse la Spagna battendo in finale San Marino) ma non lo sarà ai Giochi di Parigi, dove la 'Mixed' sarà quella dello Skeet.

Intanto però c'è questa vittoria continentale della coppia azzurra formata da Silvana Stanco e Mauro De Filippis, che in finale hanno battuto 7-3 l'altro duo italiano formato da Marialucia Palmitessa e dal veterano (54 anni) della nazionale Giovanni Pellielo. Le qualificazioni prima della sfida decisiva si erano chiuse con un risultato inverso, in quanto Palmitessa-Pellielo avevano ottenuto 144/150 contro i 143/150 di Stanco-De Filippis. Il bronzo di questi Europei è andato alla coppia di San Marino formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, gli stessi che si presero l'argento all'Olimpiade di Tokyo.

Il trionfo italiano di oggi a Lonato è stato completato dall'oro nella prova riservata agli Junior, con Giorgia Lenticchia e Matteo D'Ambrosi, che in finale hanno battuto 7-1 la coppia Matejkova-Stastny della Repubblica Ceca.



