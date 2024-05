Forti: padre Salis, con Ilaria hanno funzionato media

"Onestamente faccio già fatica a seguire il caso di mia figlia e non ho seguito assolutamente quello di Chico Forti. Il profilo basso dipende da cosa si intende: il governo con noi ha avuto 11 mesi di profilo basso per fare tutto quello che era necessario e non è successo nulla.

Io sono portato a pensare che le condizioni di Ilaria siano iniziate a migliorare nel momento in cui c'è stata una campagna mediatica intorno a lei". Così Roberto Salis, padre di Ilaria, commentando quanto detto anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani in merito al trasferimento in Italia di Chico Forti sul fatto che questi risultati si ottengono lavorando in silenzio.





