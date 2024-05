'Disarmiamo Fiocchi Munizioni', corteo anti-armi a Lecco

Corteo antimilitarista e contro la Fiocchi Munizioni, azienda italiana specializzata nella produzione di cartucce e munizioni di piccolo calibro, a Lecco dove un centinaio di persone ha deciso di sfilare per le vie della città dietro allo striscione 'Disarmiamo la Fiocchi'.

Tante le bandiere palestinesi che sventolano tra i manifestanti, che contestano alla Fiocchi Munizioni l'aumento dei profitti con i conflitti in corso anche se ieri l'azienda con una nota ha sottolineato di "non aver mai avuto relazioni commerciali con le forze armate israeliane". In un cartello esposto dai presenti si legge: 'I soldati a casa, Fiocchi a Gaza'.

Al corteo, promosso dal centro anarchico 'L'arrotino', hanno aderito anche altre realtà del mondo antagonista.

"La Fiocchi Munizioni - si legge nel volantino diffuso tra i manifestanti - è la 14esima azienda in Italia per autorizzazioni all'esportazione di armi e munizioni. Nonostante si pubblicizzi per 'Caccia e sport', in realtà guadagna per il 70% dal settore 'Industria e difesa', esportando ovunque proiettili di vario tipo e calibro e persino granate da guerra".

Solidarietà all'azienda "che rappresenta un orgoglio e un'eccellenza del nostro territorio" la esprime il consigliere regionale lombardo di FdI Giacomo Zamperini: "La città è paralizzata e ha pagato il conto dei disagi provocati da chi ha organizzato ed autorizzato il corteo contro la 'Fiocchi Munizioni'" ha commentato.



