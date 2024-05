A Milano torna il festival dei bambini e delle bambine

Prende il via venerdì 24 maggio - fino al 27 maggio - la seconda edizione del Festival delle Bambine e dei Bambini, promosso dal Comune di Milano con l'intento di promuovere iniziative culturali appositamente pensate per il mondo dell'infanzia in tutta la città.

Circa quaranta le realtà aderenti - tra musei, istituzioni, teatri, associazioni - per un centinaio di appuntamenti in calendario.

Il festival si svolge in concomitanza con la settimana dei Diritti dell'infanzia che si apre il 27 maggio ed è dedicata quest'anno al 'Diritto di ogni bambino ad avere un nome'.

Numerose iniziative rivolte alle bambine e ai bambini e diffuse sul territorio avranno infatti come tema guida 'Una città, tanti nomi'. Ispirato al medesimo diritto sarà anche il tema del festival per le attività che si svolgeranno al Castello Sforzesco: 'Un Castello, tanti nomi', che racconterà l'importanza dei singoli individui nella costruzione di un'opera divenuta patrimonio di tutti.

Al Castello, grazie al sostegno di Fondazione Banca del Monte di Lombardia, verranno allestiti un infopoint e un'area dedicata a performance live, mentre i suoi spazi e cortili saranno lo scenario di attività itineranti alla scoperta del Castello, come la caccia al tesoro o la visita alle Merlate, e di attività di laboratorio su diverse aree tematiche legate al Castello, alla sua storia e ai suoi musei, di cui alcune a ciclo continuo.

Per la prima volta il Castello esporrà nei suoi cortili opere realizzate da bambini e bambine, che fanno parte del progetto 'Dal quartiere Barona al Castello - Le bambine e i bambini fanno (s)cultura'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA