Tra i vincitori del Rosa Camuna 2024 anche Bossi e Marotta

Ci sono anche il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, Domenico Dolce e Stefano Gabbana e Fedele Confalonieri tra i vincitori del Premio Rosa Camuna di quest'anno, la più alta onorificenza della Regione Lombardia che sarà assegnata durante un evento il prossimo 29 maggio a Palazzo Lombardia, giorno in cui si celebra anche la Festa della Lombardia.

Il Rosa Camuna prevede l'assegnazione di 5 riconoscimenti indicati dal Consiglio regionale e 2 decisi dal presidente Attilio Fontana che verranno attribuiti quest'anno a Fedele Confalonieri ("milanese doc, manager di successo, cui la città ha affidato la presidenza della Veneranda Fabbrica del Duomo") e Dolce&Gabbana ("impresa di eccellenza che celebra i suoi 40 anni ed è motivo di grandissimo orgoglio della nostra regione nel mondo").

Inoltre, è previsto il conferimento di menzioni individuate dal Consiglio Regionale e di una serie di 'Premi tematici Rosa Camuna del Presidente'.

Tra quest'ultimi, riconoscimenti a Umberto Bossi (Premio per le Riforme Istituzionali ("Ha aperto la strada al processo di riforme costituzionali. Uomo politico di rilievo soprattutto per la nostra Regione, sempre vicino alla gente"), Mahmood e Ambra Angiolini.



