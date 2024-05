Pioli, 'gli ultimi giorni al Milan? Cerco di non pensarci'

"Miei ultimi giorni a Milanello? Cerco di non pensarci. Poi come sempre abbiamo fatto, ci incontreremo con il club a fine stagione e si deciderà il futuro. Ora cerco di essere concentrato sulla squadra, poi alcune emozioni le conoscerò vivendole": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Torino, probabile ultima trasferta in rossonero per l'allenatore.

La situazione di Pioli viene in un certo senso associata a quella di Massimiliano Allegri, la cui reazione post finale di Coppa Italia ha fatto discutere. "È sempre difficile giudicare da lontano. Max è un grande allenatore che ha vinto tantissimo - spiega Pioli - per il ruolo che abbiamo, sappiamo di dover gestire pressioni e aspettative. Poi quello che ha fatto riguarda lui, non mi sento di dare giudizi. Quello che farò io, vedremo. Con il club ho sempre avuto un buon rapporto e sarà così fino alla fine, poi ognuno farà quello che deve fare".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA