Atalanta: per De Roon stagione finita, salta finale E.League

L'infortunio subìto a Roma nella finale di Coppa Italia con la Juventus segna la fine anticipata della stagione di Marten de Roon nell'Atalanta, che salterà quindi anche la finale di Europa League, lasciandogli giusto la possibilità di recuperare in vista degli Europei in Germania con la maglia dell'Olanda.

Gli esami cui è stato sottoposto stamani dopo il rientro a Bergamo parlano di lesione muscolo fasciale tra il primo e il secondo grado del bicipite femorale sinistro.

Il centrocampista, infortunatosi al 20' del secondo tempo mercoledì sera nel contrastare Dusan Vlahovic, non potrà quindi tornare a disposizione per le ultime tre partite in campionato della squadra bergamasca, rimasta ad allenarsi fino a oggi all'ora di pranzo all'Acqua Acetosa nella Capitale prima della partenza per la trasferta di campionato a Lecce. I tempi di recupero dipendono dalla progressione clinica, senza escludere la possibile partecipazione a Euro 2024 in Germania.



