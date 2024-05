Un festival di cultura urbana davanti alla Centrale

Prende il via il palinsesto di iniziative voluto dal Comune di Milano per animare piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale. Ad aprire la kermesse, il festival di cultura urbana Welcage. Da domenica 19 a sabato 25 maggio, la piazza accoglierà incontri ed eventi gratuiti di musica, arte, sport, moda, intrattenimento, rivolti principalmente a ragazzi e ragazze della Generazione Z e Millennials.

Welcage sarà animato per una settimana da un grande palcoscenico per concerti live gratis su prenotazione, un campo da calcio e un campetto da basket, entrambi 3 contro 3, a fruizione gratuita, e una galleria d'arte urbana. Ultimo elemento del villaggio è un mini-palco per talk e meet&greet con artisti e creatori di contenuti digitali.

"Sono orgogliosa di inaugurare questo palinsesto che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrà diventare tratto caratterizzante di un luogo, come piazza Duca d'Aosta, che rappresenta, a tutti gli effetti, uno dei biglietti da visita della nostra città - commenta l'assessora al Turismo, Sport e Politiche giovanili Martina Riva -. Come assessorato al Turismo, abbiamo lavorato intensamente su questa piazza che, come è noto, è stata oggetto, negli ultimi anni, di taluni episodi di degrado. Serve prima di tutto un presidio, perché abitare gli spazi e riempirli 'di bello' è in assoluto la prima ricetta per scoraggiare e allontanare chi non è animato da buone intenzioni".

Proposto e realizzato da Grandi Stazioni Retail, insieme ai suoi partner tecnici, Welcage è il primo degli appuntamenti organizzati nell'ambito dell'avviso pubblico che il Comune di Milano ha lanciato per individuare sponsor tecnici interessati alla realizzazione di progetti e iniziative di qualità, aperte alla cittadinanza in piazza Duca d'Aosta, per l'anno in corso.





