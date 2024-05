In Lombardia una legge per riconoscere il ruolo dei soccorritori

Riconoscere, promuovere e valorizzare in Lombardia le figure del soccorritore, dell'autista soccorritore e dell'operatore tecnico di centrale operativa: questo l'obiettivo del progetto di legge approvato questo pomeriggio a maggioranza in commissione regionale Sanità.

Il capogruppo di FdI Christian Garavaglia, relatore del progetto di legge, ha messo in evidenza come l'approvazione "arrivi dopo un percorso articolato che ha visto il coinvolgimento dell'Areu, dei gruppi di volontari, delle associazioni, dei sindacati e degli operatori della rete emergenza-urgenza".

Garavaglia ha, inoltre, sottolineato come il provvedimento sia "un riconoscimento concreto del fondamentale ruolo svolto dal Terzo Settore e dalle associazioni di volontariato - ha concluso - investendo in formazione e competenze per garantire standard sempre più omogenei su tutto il territorio regionale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA