Morta a Milano l'attrice Franca Nuti

E' morta ieri a Milano la grande attrice Franca Nuti, torinese di nascita ma milanese d'adozione.

Ne dà notizia il Corriere della Sera, confermata dal Piccolo Teatro, dove l'attrice ha lavorato a lungo, in particolare con Luca Ronconi. Proprio il Piccolo, negli spazi di via Rovello, ospiterà mercoledì a partire dalle 9 la camera ardente dell'attrice, moglie dell'attore Giancarlo Dettori.

Nella sua lunga carriera, Nuti - nata nel 1924 - ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi come il Premio Ubu 1986 e 1988, il Premio Flaiano per il teatro nel 1990 come migliore interprete e nel 2008 alla carriera, il premio "Eleonora Duse" 1992.

