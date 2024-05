Al confine con 220mila euro nascosti sotto il cambio dell'auto

La Guardia di Finanza e il personale dell'Agenzia delle Dogane hanno scoperto 220mila euro che un ucraino di 31 anni residente in Germania stava cercando di importare dalla Svizzera in Italia dichiarandone solo una minima parte. Le banconote erano nascoste sotto il cambio della vettura e, come previsto dalla legge, in parte sono state sequestrate.

Il controllo è scattato nei giorni scorsi al valico autostradale di Brogeda (Como). Il 31enne - che di fronte ai finanzieri ha dato palesi segni di nervosismo - ha dichiarato di avere con sé 8mila euro. Smontando il cambio i militari hanno trovato il resto dentro diversi sacchetti.

All'uomo è stato sequestrato il 50% della somma eccedente il limite previsto, per un importo di circa 104mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA