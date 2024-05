Gasperini, noi tante occasioni ma non mira precisa

"Abbiamo avuto tante occasioni da gol e non avevamo la mira precisa, potevamo chiudere la partita prima senza soffrire nel finale, anche se abbiamo avuto delle occasioni clamorose anche alla fine. Nel secondo tempo abbiamo tirato fuori queste situazioni, non vincere questa sera ci avrebbe creato tanti problemi". Così, intervistato da Dazn, Gian Piero Gasperini nel dopopartita di Atalanta-Roma.

Ora la Dea, dopo questa prestazione, è favorita nella finale di Coppa Italia con la Juve? "Avere i favori del pronostico con la Juventus mi sembra esagerato - risponde -, è difficile dire quando giochi ogni tre giorni. Abbiamo fatto tre partite in sette giorni e sarà la quarta in dieci. Dal 27 febbraio giochiamo tre partite a settimana, quelli che giocano sono 15-16 giocatori e spero nel recupero di Kolasinac ma non sarà facile".

"Se ci siamo tutti riusciamo a reggere questi ritmi di partite - aggiunge -. Comunque arriviamo a questa finale di Coppa Italia con grande supporto ed entusiasmo".

Qual è il segreto di De Ketelaere? "Che sapesse giocare era risaputo, il merito è suo - sottolinea Gasperini -. Oggi andava via da tutte le parti, deve avere una buona condizione e poi è un ragazzo intelligente che conosce il calcio. Non è difficile con lui trovare le collocazioni, ha fisicità e ha margini molto molto importanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA